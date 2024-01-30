Deniz Seki: Kapatılacaksa önce TikTok kapatılsın

Popstar Mehtap’ın İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansının trend olmasına sert tepki göstermesinden sonra bir tepki de yazar Sevda Türküsev'den geldi.

Sevda Türküsev Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk oldu ve bu sefer de "Pavyonlar ve genelevler kapatılsın" deyince ünlü şarkıcı Deniz Seki bu sözlere tepkisini sosyal medyadan ''Sonra tecavüzcü pislikler iyice artsın. Tövbe tövbe ya delirdi insanlar sahi. O zaman silah kullanılan durmadan ölüm, cezaevi, dayak, kötek, içimizi karartan dizilerde kaldırılsın. Gençlere kötü örnek çünkü'' sözleri ile gösterince Türküsev’in sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerine maruz kaldı.

Deniz Seki magazin gazetecisi Funda Erkoç’a konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Seki açıklamasında “Hiç bir kadının mağdur olmasına izin vermem bence pavyondan bu kadar bahsedeceklerine kadın cinayetlerinin önüne geçsinler. Kadın cinayetlerinden tutun da çocuk istismarına kadar birçok olumsuzluk varken hele ki millet bu kadar geçim derdinde iken gündemimiz katiyen bu konu olmamalı bu bir dizi ve çok iyi, asıl pavyon denen yer Tiktok önce oradan başlansın eğer bir yer illa kapatılacaksa…Bana kimse bir şey anlatmaya kalkmasın ben o kadar dikenli bir yoldan geçtim ki o yolda öyle kadın hikayeleri dinledim ki o kadınların neler yaşadığını çok iyi biliyorum..Allah hiçbir kadına o hikayeleri yaşatmasın ” dedi.