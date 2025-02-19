Deniz Kösemeci “Gerçeğe Kördüm” ile ağlatacak

Sözü Ayper Tüzün, beste ve düzenlemesi Okay Barış ait şarkı, farklı yeni dönem elektronik pop sound’unun etkilerini taşıyor. Pop müziğe getirdiği özgün yaklaşımları ve yorumcu kimliğiyle kısa sürede iddialı ve kalıcı işlere imza atan Okay Barış, Deniz Kösemeci’nin ikinci teklisinin de prodüktör koltuğunda oturuyor.

Şarkı her ne kadar pop hassasiyetleriyle kotarılmış olsa da elektronik müziğin farklı türlerinden soundlarını alıyor ve bunu taze tınlayan bir formla dinleyiciye sunuyor.

Dinleyeni yoğun bir his atmosferi içine sokan şarkının video klibini aynı zamanda prodüktörlüğünü yapan Okay Barış çekti. Kilyos’da bir evde çekilen video klip 10 saatlik bir çalışma sonucunda tamamlandı. Deniz Kösemeci’nin tek performans görüntülerinden oluşan video klip 14 Şubat’ın ruhuna hizmet ediyor.

Müzik haritasının önemli bir bölümünü dansla birleştiren Deniz Kösemeci, Ricky Martin ve Busta Rhymes gibi dünya yıldızlarının konserlerinde sahnede dans etti.

DENİZ KÖSEMECİ KİMDİR?

Almanya doğumlu Deniz Kösemeci öğrenimini de burada tamamladı. 3 yaşında bale eğitimi almaya başladı. 17 yaşında Paris Konservatuvar’ını kazandı ama gidemedi. Aynı zamanda dans eden Deniz Kösemeci, 1997 yılında Almanya'da yapılan dans yarışmasında ekibi ile 'hip-hop' kategorisinde eyalet birinciliği aldı. 1998 yılında Avrupa birinciliği alan ekip, 2000 yılında da dünya üçüncüsü oldu.

2004 yılında Anadolu Ateşi ekibine giren Deniz Kösemeci, 8 ay burada dans ettikten sonra Dans of Karadeniz’de 2 yıl boyunca dans hayatına devam etti. Bu arada "Şekercik " isimli radyo programı yapan Deniz Kösemeci'nin bazı oyunculuk deneyimleri de oldu.