Deniz Işın, Rıza Kocaoğlu ile aşk iddialarına cevap verdi

Deniz Işın, Rıza Kocaoğlu ile çekilen fotoğraflara dair ilk kez açıklama yaptı: “Oradaki bütün arkadaşlarımla denize girdim, ama sadece Rıza ile olan fotoğraflarımız medyada yansıdı. O benim arkadaşım, çok sevdiğim bir oyuncu. Yıllardır tanırım. Yanıma her gelenle haber yaparsanız, kısmetlerimi kapatırsınız” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

SAYGI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Hayatında biri olmasını isteyip istemediği sorusuna ise samimi bir yanıt verip sevgili kriterlerini açıkladı:

“Tabii ki istiyorum. Yalnızlık zor. En çok hayatıma girecek insanla beraber gülmeyi seviyorum. Eğlenmek ve aynı şeylerden konuşabilmek güzel. Saygı klişe gelebilir ama benim için çok önemli. Belki bu dönemde herkes kendiyle ilgileniyor. Yalnız kalmak da kötü bir şey değil. Ama hayatımda biri olursa, bunu gizlemem.”