Deniz Çakır'dan çarpıcı itiraflar

Hülya Avşar’ın programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' cuma akşamları Youtube’da yayınlanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı konu ve konukların olduğu “Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin yeni bölüm konuğu ünlü oyuncu Deniz Çakır, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Çakır'ın açıklamaları

* Sokak hayvanlarını uyutmakla ilgili böyle insanların ağızlarından cümleler çıkıyor. Sokak hayvanlarını uyutmak istiyorsanız, gelip benden başlayabilirsiniz.

* 'Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde'ye kötü kadın diyemem

* Çocuk sahibi olmak istiyorum. İyi bir anne olacağımdan eminim. Öyle bir çocuk doğururum ki belki bu dünyayı değiştirir duygusu beni motive ediyor.

* Ben bu ülkeye bir kız çocuk yetiştirmek isterim.

* Başörtülü bir kadını oynamak isterim. Ben hayatım boyunca tüm özgürlüklerin arkasında durdum. Başörtülü kadınları da savundum, başörtüsüz kadınları da savundum. Elbette oynarım.

* 'İnci Taneleri' son zamanlarda izlediğim en iyi işlerden birisi. Yılmaz Erdoğan’ın kalemini ne kadar özlediğimi farkettim. Hülya Avşar birbirinden farklı konuklar almaya devam edecek.