Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki unutamadığı sahneyi açıkladı

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi ‘Teşkilat’ın sevilen başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

TRT 1’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda ikilinin eğlenceli halleri büyük beğeni topladı.

Canlandırdıkları ve izleyicilerin içselleştirdiği ‘Ömer’ ve ‘Zehra’dan setteki anılarına, birbirlerinin öne çıkan özelliklerinden yaşadıkları zorlu anlara kadar her şeyin konuşulduğu soru-cevap videosunda dizideki kadar uyumlu gözüken oyuncular, muzip hareketleriyle de oldukça sempatik gözüktü.

‘Unutamadığınız bir replik söyler misiniz?’ sorusu için iki oyuncunun da aklına gelen ilk replik 60.Bölümde Ömer’in Zehra’ya söylediği ‘Sevdin mi sen beni?’ oldu. Soruya ek olarak Deniz Baysal Yurtcu özellikle işkence sahnelerinde gelişen diyalogları sevdiğini ve o sahnelerin ayrı bir duygusu olduğunu dile getirdi.

‘Dizideki karakterlerinize bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu?’ sorusuna ise yüzleri güldüren bir cevap veren Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ömer’e ‘Bu kadar trip kalbe zarar, on yıl olmuş artık lütfen’ dedi.

Soru-cevap videosunun tamamı TRT 1 sosyal medya hesaplarından izlenebilir.



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