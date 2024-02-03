Deniz Arcak'ın yeni şarkısı depremzedelere umut oluyor

Özel bir şarkı olan "#SesimiDuyanVarmı, Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünde yayınlanarak, birlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı hedefliyor. Deniz Arcak, şarkının tüm telif gelirlerini depremzede vatandaşlara yardım edilmek üzere bağışlayacak.

Deniz Arcak, "#SesimiDuyanVarmı" ile sadece duygusal bir anlatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda depremzedeler için yardım çağrısında bulunarak şöyle dedi: “Hepimizi derinden etkileyen ve yaralarını birlikte sarmak için tek yürek olduğumuz Kahramanmaraş Depremleri'nin birinci yıl dönümünde tam da yardımların hızı azalmışken hem duygularımızı ifade etmek hem de yardımların devamının gelmesine vesile olmak istedik. Umarım birilerine faydamız dokunur. Bu şarkının tüm telif gelirlerini depremzede vatandaşlarımıza yardım edilmek üzere bağışlayacağız. Projeye destek veren herkese canı gönülden teşekkürler.”



Şarkı için ayrıca, destekçi kişi ve kurumların katkısı ile yönetmenliğini Eyüp Boz'un yaptığı bir video klip çekildi.