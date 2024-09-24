Demet Şener ve Özlem Yıldız'dan evlilik itirafı!

Sunuculuğunu Demet Şener ve Özlem Yıldız'ın yaptığı Nupel Evleri projesinin tanıtım lansmanı, Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz ev sahipliğinde Kanyon Serafina'da gerçekleşti. Görkemli lansmana iş sanat spor ve cemiyet dünyasından yaklaşık 250 özel davetli katıldı.



Lansmanda Hakan Cengiz ve sunucular Demet Şener - Özlem Yıldız proje hakkında bilgi verirken, "Bizim ayağımız çok uğurludur. Şimdiden evlerin satışları başladı. Bizim de çocuklarımız var. Gayrimenkul uzun vadeli çok akıllıca bir yatırım aracı" dedi.



EVLİLİĞE İHTİYAÇ DUYMUYORUZ

Sunucular Demet Şener ve Özlem Yıldız, ayrıca dikkat çekici açıklamalarda bulundular. Aşk hayatlarına dair soruları da yanıtlayan Şener ve Yıldız, evlilik hakkında ortak bir tutum sergileyerek, "Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz, evlilik sadece çocuk olunca güzel" dedi. Ayrıca son dönemde artan boşanma oranlarına değinen Şener, "Sosyal medya gibi birçok etkenin her şeyi bozduğu bir zamanda gençler tekrardan evliliğin, ailenin değerini anlayacak” dedi.

(Arzu Kunt)

Eski Türkiye güzellerinden Demet Şener, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen hakkında da konuşarak, "Bu bir bilgi yarışması değil, güzellik yarışması. Güzel olmak zorunda" diyerek yarışmanın odak noktasına dikkat çekti.