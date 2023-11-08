Demet Şener sektördeki 28 yılının nasıl geçtiğini anlattı!

‘Top Model Of Universe’ önceki akşam Taksim’deki Sheraton Hotel’de gerçekleşti. 15 kişilik uluslararası jürinin olduğu etkinliğe, 10 Türk jüri eşlik etti. Organizasyona 39 ülkeden kadın ve erkek yarışmacılar katıldı. Gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay, Mehmet Yıldırım ve 2023 dünya ikinci güzeli Deniz Eser yaptı. Jüride yer alan tescilli güzel Demet Şener, birincilere tacını ev sahibi Ali Durgut’la beraber taktı. Yarışmayı erkeklerde Sierra Leone modeli Joseph Jalloh, kadınlarda ise Türkiye ‘Top Model Of Turkey’ birincisi Beste Tuğçe Viran kazandı.



Gecede Demet Şener, Okan Karacan, Lara, Tuğba Ekinci, Esra Sönmezer ve Ayça Kuru gibi ünlü isimler hazır bulundu. Demet Şener, geceyle ilgili, “28 yıl olmuş, bu işi layıkıyla sürdüren biriyim. O yüzden gençlerin ne kadar heyecanlı olduklarını tahmin edebiliyorum. Benim gözümde bu cesareti gösterdikleri için hepsi birinci. Onları görünce çocuklarım aklıma geliyor, artık onların yaşında çocuklarım var. Geçenlerde bir yarışma sunarken aday geldi, ‘Kaç yaşındasın’ dedim, ‘15’ dedi. Ömer 15, İrem 17.5 yaşında. Artık onlara farklı gözle bakıyorum. Kendi çocuğum gibi görüyorum” dedi. Demet Akalın’la alakalı açıklamalara cevap geldiği hatırlatılan Şener, “Bununla alakalı konuşacak bir şey yok. Ben bana sorulan bir soru üzerine konuştum. Gerek yok” dedi.



KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Okan Karacan, “Oğlumla puanlama yapmaya geldik. Keyifler yerinde” dedi. Boşandığı eşi Zeynep Kadıoğlu’yla alakalı sorulara, “Her şey yolunda, hiçbir problem yok. Zeynep, Hanım beni çok seviyor, ben onu çok seviyorum. Her ailede olabilir. Geçmişe geçmiş diyoruz. Güzel hayatımıza devam ediyoruz. Bundan sonra barışma var diyoruz” şeklinde konuştu.

AYAKKABISI KOPTU

Oyuncu Esra Sönmezer ise gecede talihsiz bir olay yaşadı. Sönmezer’in lüks bir markaya ait olan ayakkabısının tabanı koptu. Sönmezer, gece boyunca elinde ayakkabısının tabanıyla boy gösterdi.