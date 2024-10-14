Demet Akalın estetiği yaptırmıştı! Hande Yener'in sevgilisini kaptı

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Magazin dünyası yeni bir aşkla çalkalanacak! Demet Akalın'ın karın kaslarına özenip onun, estetik doktoruna başvuran ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, sadece güzelliğini tazelemekle kalmadı, aynı zamanda sürpriz bir aşka da yelken açtı. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra kendini 30 yaşında hissetmeye başladığını söyleyen Reyhan Karaca, ünlü popçu Berksan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisinin en dikkat çeken yanı ise Berksan'ın, geçtiğimiz aylarda Hande Yener ile aşk yaşadığı iddialarının konuşulmuş olması!

DEMET AKALIN ESTETİĞİ REYHAN'A AŞK GETİRDİ

Reyhan Karaca, yıllardır baş edemediği kilolarından Demet Akalın'ın estetik cerrahının ellerine kendini teslim ederek kurtuldu. 10 Eylül'de ameliyat masasına yatan Karaca, yağ aldırma ve karın düzleştirme ameliyatı ile yeniden doğdu. "20 yıl gençleştim" diyerek memnuniyetini dile getiren Reyhan Karaca, aynı ameliyatta kol, bacak ve gıdı bölgelerine de estetik müdahaleler yaptırdı. Yeni görüntüsü ile henüz kimselere görünmeyen Karaca için bir yenilik de kalbinde yaşandı!

Yakın çevresinin iddiasına göre; Reyhan Karaca, kendisinden 8 yaş küçük popçu Berksan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Hande Yener ile adı aşk dedikodularına karışan Berksan, şimdilerde Reyhan Karaca ile sık sık bir araya geliyor. İkili, Etiler'deki buluşmalarıyla dikkat çekerken, yakın çevreleri bu sürpriz ilişkinin henüz adının konmadığını belirtiyor.

İKİSİ DE GENÇLİK OPERASYONU YAPTIRDI

Sadece Reyhan Karaca değil, Berksan da geçtiğimiz yıllarda bir dizi estetik operasyon geçirmişti. Fransız askısı yöntemiyle göz, kaş, çene ve boyun estetiği yaptıran Berksan, yüzündeki değişimle büyük beğeni toplamıştı. Şimdi, aralarında 8 yaş fark olan bu iki ünlü ismin, estetik operasyonlar sonrası aradığı aşkı bulmuş olması da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

HANDE YENER BU İŞE NE DİYECEK?

Bir dönem Berksan'la aşk yaşadığı iddia edilen Hande Yener ise bu yeni ilişkiye ne tepki verecek? Daha önce Hande Yener için "Hande sayesinde güzel şarkılar yazıyorum" diyen popçu, "Sevdiklerimi hep başkaları aldı, artık gerçek aşkı bekliyorum" açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Berksan ile Reyhan Karaca'nın birlikteliklerini ne zaman ilan edecekleri merak edilirken, Hande Yener'in tepkisinin ne olacağı da çok merak ediliyor.