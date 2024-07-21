Deha Bilimlier geleneği bozdu

Sevilen şarkıcı Deha Bilimlier, önceki akşam Bodrum Üzüm Kızı'nda sahne aldı.

Her sahnesine gelenek haline getirdiği "Tanrım" şarkısıyla çıkan Bilimlier, seyircisinin yoğun isteği üzerine bu kez sahneye yeni şarkısı "Git Git" ile çıkarak konuklarından büyük alkış aldı.

Rezervasyonları günler öncesinden sold out olan Bilimlier, söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Genç sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında iş insanı Bora Pehlivanlar Eşi Aslı Pehlivanlar da vardı .Gecenin sonunda, kendisini dinlemeye gelenlerin yoğun isteği üzerine "Git Git" şarkısına bis yaparak programını bitirdi.

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