Defne Samyeli'den olay açıklamalar!

Defne Samyeli’ye, geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’yla kendisini aldatması üzerine haftalarca konuşulan ‘Konduramadım’ açıklamasını Kaan Ölker yayında hatırlatınca Samyeli şunları söyledi ve özeleştiri yaptı:

“Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!”

EX’TEN NEXT OLMAZ

Defne Samyeli, yayında Kaan Ölker’in “Sizin için ex’ten next olur mu” sorusuna şöyle bir yanıt verdi: “Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil”

TEMCİT PİLAVI GİBİ OLDU

Defne Samyeli, ayrıldığı ve noktaladığı ilişkilerin üzerine o kişilerin yeni başlayan aşklarıyla ilgili yapılan haberlerde sürekli isminin gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu şöyle dile getirdi: “Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum”