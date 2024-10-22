"Dedemin Gözyaşları" gişede yeniden zirvede!

İlk olarak 20 Eylül'de seyirciyle buluşan film, gişede adeta bir fırtına gibi eserek, milyon dolarlık Hollywood yapımlarını geride bırakıp zirveye yerleşmişti. Tam 20 hafta sonra gişenin zirvesine yerleşen ilk yerli film olarak büyük bir başarıya imza atan "Dedemin Gözyaşları" ikinci kez girdiği vizyonda bu sefer de dünya çapında heyecanla beklenen "Joker: İkili Delilik" filmini açık ara geride bırakarak yeniden zirveye yerleşti.

"DEDEMİN GÖZYAŞLARI" TÜRK SİNEMASININ GURURU OLDU

İzleyicilerin kalbine dokunan hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan "Dedemin Gözyaşları" Türk sinemasının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Bir Dede ile Lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alan ve oyuncu kadrosunda; Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü ve Aliye Uzunatağan gibi bir birinden ünlü isimlerin yer aldığı bu duygu yüklü filmin yapımcılığını ise İhsan Taş ile Oktay Öndeş üstleniyor.