Dedektif Reptır’ın afişi yayınlandı

TRT Çocuk’un sevilen karakteri Dedektif Reptır, ilk uzun metrajlı sinema filmiyle 13 Mart’ta beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Başrolde Emre Karayel’in sesiyle hayat bulan “Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim” filminin merakla beklenen afişi yayınlandı. Renkli ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken afiş, çocuklardan büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli yapım, dünyada ilk kez sanal prodüksiyon stüdyosu teknolojisini kullanarak gerçek kuklalarla dijital bir animasyon evrenini aynı perde üzerinde buluşturan film olma özelliğini taşıyor; bu sayede izleyicilere daha önce hiç görülmemiş canlı ve renkli bir görsel deneyim sunuyor.



Ailece izlenebilecek macera türündeki projenin heyecanını paylaşan Karayel, filmin hem Türkiye’de hem de dünyada kendi alanında önemli bir yenilik olarak öne çıktığını belirterek, izleyicilere alışılmışın dışında bir görsel deneyim vadettiğini ifade etti. Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim, 13 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.