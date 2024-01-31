DasDas şubat ayına tiyatro ve komedi dolu bir programla giriyor

DasDas, Şubat ayına prömiyerini yeni gerçekleştiren oyunu ‘Override’ ile girmeye hazırlanıyor. Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul’u sahnede buluşturan, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı oyun, 1 Şubat Perşembe akşamı DasDas’ta yeniden tiyatroseverlerle buluşacak. Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran ve yönetmenliğini Taner Tunçay üstlendiği ‘Override’ 09, 15 ve 21 Şubat’ta DasDas Açık Sahne’de olmaya devam edecek.

Stand-up serisi DasDas’ta Şubat ayında da sevilen isimlerle devam ediyor. TuzBiber’in en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı TuzBiber 6’lı Şov 02-03-09-10-16-17 Şubat tarihlerinde yeniden DasDas Alternatif Sahne’de seyircilerinin karşısına çıkarken, 7 Şubat akşamı Sergen Deveci tek kişilik stand up gösterisi ‘Ketenpere / Olan’, 21 Şubat akşamı Nevzat Can Ünsal tek kişilik gösterisi ‘Simülasyon Hatası’ ve 28 Şubat akşamı Cem Eren Öztürk ‘Mahlas’ gösterisiyle DasDas’ta sevenleriyle buluşacak. 14 Şubat’ta yalnızları DasDas’ta ayrıca çok özel bir gösteri bekliyor. Türkiye’nin en önemli ilişki uzmanı ve seksoloğu Tutkum Boğuşmak, Sevgililer Günü'ne özel, sadece yalnızların katılabileceği interaktif gösterisiyle 14 Şubat akşamı DasDas Alternatif Sahne’de olacak.

DasDas’ın sevilen oyunlarından Ahmet Sami Özbudak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Cyrano’, 10 ve 21 Şubat tarihlerinde yeniden sahnelenmeye devam ediyor. Bülent Emin Yarar’ın Cyrona’ya hayat verdiği oyunda kendisine Caner Erdem, Duygu Üstünbaş / Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Mert Fırat, Ömer Faruk Tezgel olmak üzere birçok deneyimli ve genç isim eşlik ediyor.

DasDas’ın bu sezonki büyük prodüksiyonu ‘Titus Kompleks’ Şubat ayında da birçok temsille tiyatroseverlerle buluşacak. Shakespeare’in aynı adlı unutulmaz eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, izleyenlere adeta bir sinema filmi hissi veren oyun 12-13-27-29 Şubat tarihlerinde DasDas’ta izlenebilecek. Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor

Antoine de Saint-Exupéry’nin zamansız başyapıtı ‘Küçük Prens’ hem çocukları hem de yetişkinleri DasDas’ta ağırlamaya devam edecek. Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in üstlendiği, Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece ve Taha Tegin Özdemir’in rol aldığı oyun 18 ve 25 Şubat’ta yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Michael Frayn’ın kaleme aldığı, Noyan Ayturan’ın yönetmenliğini üstlendiği, Umut Beşkırma, Yaman Ceri ve Burcu Ger’in rol aldığı ‘Kopenhag’, 19 ve 29 Şubat tarihlerinde yeniden DasDas Açık Sahne’ye konuk olacak.

Büyük Ev Ablukada, uzun süre ara verdiği konser serisine DasDas’ta Aralık ayında yeniden başladı. Grup katılanların nasıl bir tecrübe yaşadıklarını tam olarak açıklayamadığı yeni albümünün şovu ‘Defansif Dizayn’ ile 23 ve 24 Şubat akşamları DasDas Sahne’de yeniden müzikseverlere çok çılgın bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.