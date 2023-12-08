Darphın Éclat Sublime “Bir Kapsül Gençlik Işıltısı” lansmanı

Gücünü bilimden alan, eczacıların tavsiye ettiği lüks dermokozmetik markası Darphin, yeni Éclat Sublime Vitamin C&E Antioksidan ve Retinol Kapsül’ü The Roof at the Ritz Carlton, İstanbul’da Dila Tarkan ev sahipliğinde tanıttı. Sima Tarkan, Neva Dürüst, Bilge Yenigül, Aleyna Elibol, Ece Tuncel, Burçin Ünaldı ve Funda Karakılıç etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Darphin Marka Direktörü Emre Genç’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Darphin Tüketici Pazarlama Uzmanı Irmak Yenen moderatörlüğünde, ev sahibi Dila Tarkan ve uzman eczacı Ruşa Bulut Sarışın arasında kısa bir soru cevap ile devam etti. Cilt bakımında C vitamini ve retinolün önemine dair önemli konulara değinilirken ev sahibi Dila Tarkan ise Darphin Éclat Sublime Vitamin C&E Antioksidan ve Retinol Kapsül ile olan deneyiminden bahsetti. Ardından misafirler, mekana kurulan deneyim alanında iki ürünü de daha yakından gözlemleme ve deneyimleme fırsatı yakaladı.

Éclat Sublime Vitamin C&E Antioksidan Kapsül cilde anında gençlik ışıltısı kazandırmayı vadediyor. Deneyenlerin %100’ü cildinde anında ışıltı ve eşit cilt tonu elde ettiğini, %87’si ise 4 haftanın sonunda kırışık görünümünde gözle görülür bir azalma olduğunu belirtiyor. Leke görünümüyle savaşan güçlü bir etken madde olan C vitamini, Darphin Éclat Sublime ürünlerinde tazeliğini koruyan inovatif ve hava geçirmez oksitlenmeyen kapsül formda sunuluyor. Éclat Sublime Retinol Kapsül ise gözle görülür olarak kırışıklık görünümünde azalma vadediyor. Üstelik hassas göz çevresinde bile kullanılabiliyor.

Darphin Éclat Sublime Vitamin C&E Antioksidan ve Retinol Kapsül’e tüm anlaşmalı eczanelerden ve www.darphin.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

DARPHIN HAKKINDA

Fransız kadınları ve dönemin kraliçeleri, yüzyıllar boyunca güzellikleri ve cilt bakımları için nadir bulunan botanik içerikler ve bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar kullanmışlardır. Fransa'nın bilinen önemli kraliçelerinden Marie Antoinette cildi için, aydınlatıcı etkisi ile bilinen Portakal Çiçeği'ni kullanırdı. Pierre Darphin, hayatını en saf ve en konsantre bitki özlerini bulmaya ve bu bitki özlerini kullanarak cildin doğal güzelliğini ortaya çıkaran formülasyonlar geliştirmeye adamıştır.Bu formülasyonlar tek başına cildi besleyip sağlıklı bir görünüm kazandırmak için yeterlidir. Darphin, cilt görünümü üzerine yaptığı araştırmalar ile cilde daha canlı ve enerjik bir görünüm kazandırmayı amaçladı. Darphin, cildinizin en güzel halini ortaya çıkarmak için geliştirilmiş kinesio masaj uygulamalarının ve saf bitki özü formülasyonlarının kaynağı olmaya devam etmektedir.