Danışmanından Perihan Savaş hakkında estetik açıklaması...

Ünlülerin cilt uzmanı olarak bilinen Çiğdem Akman, danışmanı Perihan Savaş hakkında açıklamada bulundu.

Kıbrıs’ta düzenlenen ödül töreninde Akman'ın firması 'Medikal Estetik Dalında En İyi Klinik' seçildi.

Usta oyuncu Perihan Savaş’a da danışmanlık yapan Akman, "Son zamanlarda herkes Perihan Savaş’ın estetik yaptığını konuşuyor. Hiç bir estetik yapmadık doğal işlemler uyguluyoruz” açıklamasını yaptı.