Ünlü Oyuncu Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can’a doğum günü sürprizi yaptı.

Tolga Mendi, Damla Can çifti yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Gündüz sahilde denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, akşam yemeği için Yalıkavak’ın yeni gözde mekanı Xenza’yı tercih etti.

Gün batımını eşliğinde akşam yemeğinin ardından Mendi, sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.

Pastayı üflerken, ‘dilekler dilendi sağlıkla’ hikayesi paylaşan Damla Can, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve işletmeci Lokman Dağ da teşekkür etti.