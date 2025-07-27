Cüneyt Darı'ya İtalya’dan uluslararası tasarım ödülü!

Cüneyt Darı, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. İtalya’nın Como kentinde düzenlenen prestijli A' Design Award & Competition ödül töreninde, otel kategorisinde Quattro Beach Spa & Resort projesiyle ödüle layık görüldü.



Tasarımı Cüneyt Darı tarafından yapılan proje, ülkemizi ve Mısırlıoğlu Design Group’u uluslararası platformda gururla temsil etti. İtalya gibi tasarımın başkentlerinden birinden bu saygın ödülü almak, projenin yalnızca estetik değil, işlevsellik ve sürdürülebilirlik açısından da fark yarattığını kanıtladı.

DOĞADAN İLHAM ALAN TASARIM İTALYA’DA ZİRVEYE ÇIKTI

Marsilya’dan doğan bir hikâyeden ilhamla hayata geçirilen Quattro Beach Spa & Resort, toprakla bütünleşen, doğayla uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik anlayışıyla şekillenen kompleks, fonksiyonelliği ve estetik tasarımı bir araya getirerek bölgesinde öne çıkan bir tesis haline geldi.

Zorlu bir inşaat süreciyle tamamlanan proje, Cüneyt Darı’nın liderliğinde tasarım bütünlüğünü koruyarak misafirlerine benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Mısırlıoğlu Design Group, bu başarıyla Türkiye’nin dünya çapında ses getiren tasarım projelerine imza attığını bir kez daha kanıtladı.