Cüneyt Arkın'ın şiiri şarkı oldu

Yazar ve eğitmen Firdevs Akkaya, 'Gel Artık' eserini 28 Haziran 2022'de vefat eden Türk Sineması'nın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın 1. ölüm yıldönümünde çıkarak sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. 

Cüneyt Arkın'ın 'Gel Artık' isimli şiirini, Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın bestesiyle seslendiren Firdevs Akkaya, duygusal şarkısını Yeşilçam tadında usta oyuncu Arkın'ın, oynadığı sinema filmlerinden kesitler alınarak Candar Köker yönetmenliğinde çekilen klip, Kuzey Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluştu. 

Yazarlık ve eğitmenliğin yanı sıra single çalışmalarıyla müzik dünyasında da yoluna devam eden, aynı zamanda Cihangir Müzik Topluluğu Korosu'nun kurucusu olup, koro şefliğini  sürdüren Firdevs Akkaya, "Değerli Cüneyt abim gibi ben de Eskişehirliyim. Kendisi hayatta iken tanışma fırsatım olduğu için çok şanslıyım. Kendisine hayranlığım çocukluğumda başladı. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca ile tanıştım ve kendisi  sesime inandı ve güvendi. Cüneyt Ağabeyimin bir şiirinden bestelediği şarkısını  okumamı tavsiye etti. Ben de severek kabul ettim. Arkın,  ailesini ziyaret ettiğimde bu şarkı ile ilgili sevgili eşi Betül Hanım ve oğlu Kaan Bey bana çok destek oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sonrasında stüdyo çalışmalarına başlayarak bir single çalışması ile şarkımızı bitirdik. Rahmetli Cüneyt Arkın, hayatta iken bu projeyi kendisi ile yapmayı çok isterdim ama maalesef bu güne  kısmet oldu. Kendisini özlem ve rahmetle  anıyorum" dedi. 

 

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