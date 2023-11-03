Cumhuriyeti 100.yılını Cumhuriyet çocuklarıyla kutladı

Son olarak yayınladığı “Aşinayım” şarkısıyla tüm dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenenler arasında yer alarak kısa bir sürede büyük bir başarıya imza atan Gündoğdu, Avrupa turnesinin ardından ayağının tozuyla İstanbul’da sahne aldı.

Hollanda Haarlem ve Avusturya St. Pölten şehrinde sevenleriyle buluşan Ceren Gündoğdu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla coşkulu bir şekilde seslendirdi. Cumhuriyetin 100.Yılını en içten duygularla kutlayan Gündoğdu, “Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!” dedi.