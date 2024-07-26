“Cruise” güzelleri finale hazır

1.Miss Cruise Güzellik Yarışması 22-25 Ağustos tarihleri arasında Miray Cruises ev sahipliğinde ve cruise gemisi ile yapılacak Yunan adaları turu esnasında gerçekleştirilecek. Çeşme limanından hareket edecek olan cruise gemisinde 12 finalist güzel kampa girecekler ve tur içindeki final gecesinde jüri karşısına çıkacaklar. Final gecesine katılacak olan güzeller binlerce başvuru arasından önceki gün seçildiler. Biri yedek olmak üzere toplan on üç güzel eleme sonrası Stüdyo Barbar Sertan Öksüz’ün Stüdyosunda objektiflere poz verdiler. Oldukça heyecanlı olan güzeller gemide final gecesine hazırlanırken, başkent Atina ile Yunan adalarında gezme fırsatı da bulacaklar.

Vizyon Production tescilli yarışması olan Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın sunuculuğunu İshak Akbay yaparken, jüri üyeliklerini ise Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden ve Usta Aktör Salih Güney ( Juri Bşk ), Vedat Uğurlu (Miray Cruises Yön.Kur.Bşk.), Hakim Seval Karataş, Volkan Severcan, Menekşe Kankavi (İş İnsanı), Gül Erda, Av.Kasım Aksoy, Wilma Elles, Yılmaz Morgül, Ece Gürsel, Alp Pehlivan, Dt.Mehmet Özel, Yakup Turan (Gökkuşağı Tekstil) gibi ünlü isimler yapacaklar.

Cruise gemisinde yapılacak ve koreografilerini Atilla Kaplakarslan, sanat yönetmenliğini ise Arif Işık’ın gerçekleştireceği yarışmada finalistler Lapieno Mayo ve Gökkuşağı Tekstil’in kreasyonlarını sergileyecekler. İlk üç dereceye girecek güzeller Miray Cruises tarafından cruise gemisi tatili ile ödüllendirilecekler. Tura katılan yerli ve yabancı turistler ise geminin beşinci katında yer alan Muses Salonu’ndaki yarışmanın finalini ücretsiz izleyebilecekler.

Yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan ile Miray Cruises yönetim kurulu başkanı Vedat Uğurlu birlikte yaptıkları açıklamada “Bu yıl ilk kez düzenlenecek Miss Cruise Güzellik Yarışması Ege Denizi’nde yapılıyor. Türkiye’nin Ege’deki ve tüm denizlerimizdeki barışçı tavrına sembolik bir destek olmasını arzu ediyoruz. Final gecesi Türk & Yunan dostluğu vurgulanacaktır. Denizlerimizin dostluk barış denizleri olmasını ve yarışmanın da gelecek yıllarda uluslararası düzeyde olmasını diliyoruz” dediler.