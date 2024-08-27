Cruise gemisinde “Kraliçe” seçildi

Bu yıl ilk kez lüks cruise gemisinde düzenlenen “Miss Cruise Güzellik Yarışması” için kraliçe adayları cruise gemisi ile Ege’de Yunan adaları turuna katıldılar. Miray Cruises ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın final gecesi “Gemini” adlı cruise gemisinde yapıldı. Vizyon Production tescilli yarışması olan yarışmaya 12 kraliçe adayı katılırken jüride ise ünlü isimler yer alıdılar. Miss Cruise Güzellik Yarışması’nda 23 yaşındaki sağlık çalışanı laborant Kadriye Nur Çelebi jüri üyelerinden tam puan alarak birinci seçildi ve kraliçe ünvanı ile taç giydi. Ev sahibi Miray Cruise yönetim kurulu başkanı Vedat Uğurlu gelecek yıl yarışmayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi.

Miss Cruise Yarışması’nın kraliçe adayları geçtiğimiz hafta Çeşme Limanı’ndan kalkan ve Yunan adaları turu yapan Miray Cruises’a ait lüks cruise gemisiyle denize açılmışlardı. Miray Cruise’nin ev sahipliği yaptığı ve Vizyon Production’nın tescilli yarışmasına başvurular arasından seçilen on iki aday güzel katıldı. İlk kez bir cruise gemisinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan kraliçe adayları Atilla Kaplakarslan’ın koreografileri ve Arif Işık’ın sanat yönetmenliğinde final gecesinde jüri karşısına çıktı. Jüri üyeleri karşısında tek döken güzellerden “kraliçe” ünvanı ile birinciliği sağlık turizmi sektöründe laborant olarak çalışan 23 yaşındaki Kadriye Nur Çelebi kazandı. İkinciliği Melis Sezen’e olan benzerliği ile dikkati çeken ve mankenlik yapan Gökçen Pınarbaş kazanırken üçüncülüğü ise manken İdil Karakuş kazandı. Kraliçenin taçını Yılmaz Morgül, Miray Cruise yönetim kurulu başkanı Vedat Uğurlu ve Salih Güney birlikte taktılar. Final gecesinde Yılmaz Morgül sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Finalde ilk üç güzel Yılmaz Morgül’e bir şarkısında eşlik ettiler.

ARDA GÜLER FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Yarışma jürisi içinde bulunan TRT spor yorumcusu Alp Pehlivan, Miray Cruise yönetim kurulu başkanı Vedat Uğurlu’ya Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in milli katım formasını hediye etti. Yarışmanın jüri üyeleri ise usta Aktör Salih Güney (jüri başkanı), Vedat Uğurlu (Miray Cruises Yön.Kur.Bşk.), Hakim Seval Karataş, Volkan Severcan, Menekşe Kankavi (iş insanı), Gül Erda, Av.Kasım Aksoy, gazeteci Nurcan Sabur, Yılmaz Morgül, Tuğba Özay, gemi kaptanı Charlios Petridis, Ece Gürsel, Alp Pehlivan, Dt. Mehmet Özel, Yakup Turan (Gökkuşağı Tekstil) ve Fuat Güven (Vice President Hotel Operations) tarafından yapıldı. Final gecesini de içeren lüks gemi turunda güzeller başkent Atina, Santorini ve Mikonos adasını gezme fırsatı da buldular. Yarışmanın final gecesinde finalistler Lapieno Mayo ve Gökkuşağı Tekstil’in kreasyonlarını sergilediler.

VOLKAN SEVERCAN İLK KEZ YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ ALDI

Final gecesinde jüri üyeleri arasında bulunan Salih Güney, Gül Erda ve Volkan Severcan Yaşam Boyu Onur Ödüllerine layık görüldüler. Ödüllerini Vedat Uğurlu’dan alan usta isimlerden Volkan Severcan bu ödülü ilk kez aldığını söyledi. Büyük bir mutluluk duyduğunu belirten sanatçı “Bu çok güzel ve onur verici gurur verici bir ödül. Bu ödülü burada ilk meslek hayatımda ilk kez alıyorum” dedi.