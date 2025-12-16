Coşkun Sabah'tan yapay zeka açıklaması

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Coşkun Sabah, soruları yanıtladı.



Trafikten dert yanan Coşkun Sabah, "Özel hayatımdan mutlu olmaya çalışıyorum. İstanbul trafiği ve hayat standartımızın düştüğünden dem vurmak istiyorum. 70-80 ve 90'lı yılları yaşamış biri olarak söylüyorum, bir yerden bir yere gidemiyoruz. Hayat kalitemiz düştü. Ancak böyle ayda yılda bir çıkıyoruz, içeride birçok arkadaşımı göreceğim" dedi. Yapay zeka için şarkıcı, "Mesleğimize göz dikiyorlar, beste yapıyorlar. Aynı zamanda kayıt stüdyomuz var, müzik sektörünün tam içindeyim. Biz bir albümü 6-7 ayda hazırlıyoruz, yapay zekada 10 dakikada bitiriyor. Hem aranjörler hem de stüdyo sahipleri çıkmazda. Önümüzdeki günlerde her şeye gebeyiz. Sektör şu an allak bullak. Biraz İngilizcen olsun işi bitiriyorsunuz" açıklamasını yaptı. Yumurta işinden çıkan Sabah, "Çalmalar çırpmalar gani... Ben bıraktım, çünkü müzik sektörü keyifli. Biz çalışıyoruz, zarfımızı alıp bay bay diyip gidiyoruz" şeklinde konuştu.