Coşkun Sabah'tan Japonya'da 'İyilik' konseri

Usta sanatçı Coşkun Sabah, Japonya’da ilk konserini vermek üzere mayıs ayında başkent Tokyo’ya gidiyor. “Dünyada İyilik Var Derneği”nin Japonya temsilcisi olan ve Tokyo’da yaşayan iş insanı Hakan Canbulat ve Vizyon Production’nın organize edeceği özel konseri dört yüze özel Japon davetli ve yüz kişilik Türk davetli grubu izleyecek.

Dernek başkanı Menekşe Kankavi, Coşkun Sabah, Hakan Canbulat ve eşi Anastasia Canbulat konser anlaşması için İstanbul’da bir araya geldiler. Toplantıya güneş gözlüğü takarak gelen Coşkun Sabah, göz torbalarını aldırdığı için ameliyat olduğunu ve bir süre böyle gezeceğini söyledi.

Toplumun her kesiminden insanlar için “İyilik Hareketi” olarak kurulan “Dünyada İyilik Var Derneği” etkinliklerini uluslararası boyuta taşıyor. Dernek yöneticileri Japonya temsilcisi olan iş insanı Hakan Canbulat’la ortak bir çalışma yaparak Vizyon Production organizasyonu ile başkent Tokyo’da 31 Mayıs gecesi çok özel bir davetli grubu için Coşkun Sabah konseri düzenliyor. Konser anlaşması ve dernek çalışmaları için İstanbul'a gelen Hakan Canbulat ve eşi Anastasia Canbulat, “Dünyada İyilik Var Derneği” başkanı Menekşe Kankavi ile Coşkun Sabah bir araya gelerek konserin detaylarını konuştular.



Dernek başkanı Menekşe Kankavi “Bu dernek daha çok yeni ama gördüğünüz gibi sadece Türkiye'de değil dünya çapında etkinliklere imza atıyoruz” dedi. Tokyo’da beş yıldızlı bir otelin balo salonunda düzenlenecek yemekli konseri dört yüz Japon davetli ve yüz kişilik Türk davetli izleyecek. Gecenin yemeklerini ise Türk aşçıların hazırlayacakları özel Türk menüsü oluşturacak. Japon misafirlere Türk kahvesi, lokum ve cam bardaklarda çay servisi de yapılacak. Konser gecesinden elde edilecek bağışlarda “Dünyada İyilik Var Derneği”nin iyilik çalışmaları için harcanacak.



Konseri organize eden Hakan Canbulat “Konseri duyan Japon dostlarımız şimdiden çok heyecanlılar ve büyük bir ilgi var. Bu geceden sonra Japonya'nın diğer büyük şehirlerinde konserleri tekrar edeceğiz” dedi. Hakan Canbulat’a çalışmalarından dolayı dernek yönetim kurulu üyesi Ceren Kankıran’da bir plaket verdi.

COŞKUN SABAH İLK KEZ JAPONYA’DA KONSER VERECEK

Daha önce konser vermek için hiç Japonya’ya gitmediğini belirten ünlü sanatçı Coşkun Sabah, ilginç bir deneyim olacağını söyledi. Sahnede ud eşliğinde Türk müziği eserleri ve kendi hit şarkılarından oluşan bir repertuar hazırlayacağını belirten sanatçı Japonlar tarafından çok sevilen merhum sanatçı Barış Manço’yu da unutmadığını ve zaten repertuarında da yer alan Barış Manço şarkılarını da söyleyeceğini belirtti.

Coşkun Sabah konser için gideceği Japonya’da Hakan Canbulat’ın rehberliğinde birlikte gezme fırsatı da bulacağını belirterek “Japonya çok ilginç bir ülke konser için gitmişken biraz daha kalıp gezmek istiyorum. Hakan Canbulat kardeşime bunun için de şimdiden teşekkür ederim” dedi.



GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ AMELİYATTAN DOLAYI TAKMIŞ

Konser anlaşması ve detayları için toplantıya katılan Coşkun Sabah güneş gözlükleri ile de dikkat çekti. Güneş gözlüklerini göz kapaklarından ameliyatı olduğu için taktığını belirten sanatçı “Gözlerimin çevresi şu anda mor halde. Göz kapaklarımdaki torbaları aldırdım ve mecburen işlerim için dışarı çıktığımda da güneş gözlükleri ile kamufle ediyorum. Görmemle ilgili bir sıkıntım yok. Başka bir şey değil. Hayatımda ilk kez bıçak altına yattım. Bu da benim için bir ilk” dedi.