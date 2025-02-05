Coşkun Sabah gençlik sırrını açıkladı!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu, Türk müziğinin efsane isimlerinden Coşkun Sabah oldu. Müzik dünyasından özel hayatına, gençlik sırlarından sanat camiasına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, bilinmeyen yönlerini de ilk kez programda paylaştı.

Pınar Kerimoğlu’nun sorularının yanıtlayan 72 yaşındaki Coşkun Sabah, yaşına dair yapılan eleştirilere yanıt verdi: “Biyolojik yaşım 52 ama kan değerlerim ve sağlık bulgularım 35 yaşında birine ait. Hiç botoks ya da dolgu yaptırmadım. Erkeklere estetik yakışmıyor.”

YANIMDAKİ KADINLA FOTOĞRAFTA BİLE UYUM OLMALI

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Coşkun Sabah, hala kendisine taliplerin olduğunu belirterek, “Yanımdaki kadınla fotoğrafta ve videoda yan yana durduğumuzda gözüm rahatsız oluyorsa, bu iş olmaz. Ben yaşımdan 17-18 yaş daha genç gösteriyorum. Tanıştığım yabancılar yaşımı bilmiyor, beni 55-56 yaşında sanıyor” dedi. Kendisinden yaşça küçük biriyle yaşadığı ilişkiye dair konuşan ünlü sanatçı, toplumdaki yaş algısına tepki gösterdi.

Coşkun Sabah, geçmişte 35 yaşındaki bir kadınla ilişki yaşadığını belirterek, “Resim olarak en uygun çifttik. Ancak kızın annesi yaş farkımız nedeniyle bu ilişkiye karşı çıktı ve büyük tepki gösterdi” dedi. Sabah, “Ben 72 değil, 52 yaşındayım. Eğer 72 olsaydım, belki böyle tepkiler anlaşılabilir olurdu. Ancak biyolojik yaşım 52, sağlık bulgularım ve kan değerlerim 35 yaşında biriyle aynı seviyede. İnsanların yaşa olan bakış açısı çok yanlış” ifadelerini kullandı.



GENÇ KALMANIN SIRLARI

Sağlıklı ve genç kalmak için özel bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Sabah, “Her yıl kan değerlerim yurtdışına gönderilir, amino asit eksiklikleri belirlenir ve yerine konulur. Vücudu alkali tutmak çok önemli” diyerek sağlık tüyolarını paylaştı.



ŞİMDİ ÖLSEM ALTIN UD GİTTİ DİYECEKLER!

Usta sanatçı, Ferdi Tayfur’un vefatı üzerinden sanatçılara gösterilen ilgisizliğe de tepki gösterdi: “Ferdi Özbeğen benim yakın arkadaşımdı. Ömrünün son 10 yılında ne arayanı vardı, ne konser teklif edeni. Ama öldü, kral oldu! Yaşarken oturuyor sonra ölüyor ve aniden efsane ilan ediyorsunuz. Şimdi ben ölsem, ‘Altın ud gitti, bir daha böyle beste yapan gelmez’ diyecekler. Kardeşim, yaşıyoruz, sahip çıkın!” “Yaşarken Değer Vermiyoruz, Öldükten Sonra Kıymete Biniyoruz. Sanatçılara yaşarken değer verin, öldükten sonra değil!”