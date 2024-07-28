Coşkun Sabah emekli mi oluyor?

Coşkun Sabah, önceki akşam Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nde sahne aldı. Konser alanını dolduran kalabalık, Coşkun Sabah ile birlikte şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşkun Sabah, 13 yıl aradan sonra Gediz’e geldiğini belirtti ve tarhananın hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı. "Tarhana benim yaşam sıvım, hayatımda en çok tükettiğim çorba," şeklinde konuştu.

Emekliliği düşünmediğini belirten başarılı şarkıcı, "Sahnede can vermek istiyorum. Seyircilerim ile şarkılarımı seslendirirken can verip emekli olurum ancak," dedi. Bu sözleriyle müziğe ve sahneye olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Coşkun Sabah’ın sahne performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve gece boyunca coşku dolu anlar yaşandı. Gediz Belediyesi’nin düzenlediği bu festival, hem tarhana çorbasının hem de Türk müziğinin unutulmaz bir akşamını yaşattı.