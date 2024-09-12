Converse “Shai Weapon” renk seçkisini tanıtıyor

2024 yılının başlarında, Converse'in ikonik Weapon modelinin geri dönüşüne liderlik eden Shai Gilgeous-Alexander, markanın "Create History, Not Hype" kampanyasının yüzü olarak bu efsanevi seri için yeni bir dönemi başlattı. Converse, Gilgeous-Alexander’ın vintage tarz tutkusunu modern dokunuşlarla harmanlayan 'Shai Weapon' renk seçeneğini tanıtarak bu köklü modeli günümüzle buluşturuyor.

Shai Weapon tasarımında ikinci el mağazasında ya da garaj satışında bulunabilecek bir çift ayakkabı görünümünü yakalamayı hedefleyen Converse, yıpranmış ve eskimiş dış tabanıyla yılların kullanımından çatlamış deriyi birleşiyor. Sonuç olarak, Star Chevron ve yaka bölgesinde mor tonlarında sentetik deri çatlak detaylara sahip, beyaz renkte deri üst yüzeyi olan yüksek bilekli bir model ortaya çıkarıyor.

Açıkta bırakılan dil süngeri ve pastel sarı orta ve dış taban kombinasyonu, Shai Weapon’a vintage bir görünüm kazandırırken, modern renk uygulamalarıyla silüetin kökenlerini günümüze taşıyor.

Converse’in ürün yelpazesine geri döndüğü günden bu yana, Weapon silüeti, fragment design, UNDEFEATED, Kasina ve daha birçok iş birliği ortağı tarafından modern tasarımlarla klasik stile uyarlanmaya çalışıldı. Ancak Shai Weapon ile Converse, ayakkabının 80’lerden gelen mirasını koruyarak ona sadık kalan bir tasarım sunuyor.

Shai Weapon, dünya genelinde sınırlı sayıda satışa sunulmak üzere, Converse.com.tr ve seçili mağazalarda yerini aldı. Daha fazla renk seçeneği ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

Gilgeous-Alexander, Eylül 2024 itibarıyla Converse Basketball’ın kreatif direktörü görevine resmi olarak başlayacak.