Çocuklarda işitme kaybı

Odyolog Ayşegül Dereli ayrıca çocukların uzun süreli kulaklıkla video izlemesi ya da müzik dinlemesinin de işitme sorunlarına etki edebileceğini belirtti.

Odyolog Ayşegül Dereli yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Bebekler ve çocuklar büyürken çevreden gelen uyarılar ve her türlü sese karşı fark edip yorumlama becerilerinin gelişmesinde, işitme duyusu oldukça önemlidir. Beyin işitsel uyaranlar karşısında, gelişme ve büyüme gösterir. İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi, çocuğun dil ve konuşma becerilerinin, bilişsel ve sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Erken teşhis edilemeyen çocuklarda işitsel girdinin yetersiz kalması, dil gelişimindeki yetersizliğe ve akademik yaşamdaki zorluklara sebep olabilmektedir. Çocuklarda uzun süreli kulaklık kullanımı işitme kaybına neden olabilir. Uzun süreli kulaklık kullanımı konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gerekmektedir.

İşitme kaybı; doğuştan, dil edinimi öncesi ve dil sonrası dönemde gelişebilir. Doğumdan hemen sonra yapılan yenidoğan işitme taramaları sayesinde bebekler erken teşhis edilebilmektir. Sonrası dönemde, ebeveynlerin bebeklerinde veya çocuklarında işitme kaybı belirtilerini fark etmeleri ve bir uzmana başvurarak gerekli tedavi sürecini başlatmaları gerekir.

Çocuk kendisine yöneltilen uyarıları yerine getirmede güçlük çekiyor ve sıkça hata yapıyorsa, sesin nereden geldiğini ayırt edemiyorsa, televizyon veya tablet gibi teknolojik aletleri kullanırken yüksek sesli ve yakından dinlemek istiyorsa, konuşulanları size tekrarlatıyorsa, konuşma ve dil gelişiminde yaşıtlarından geri kaldıysa ve sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları yaşıyorsa en yakın kulak burun boğaz uzmanına muayeneye götürmeli ve işitme testi yaptırmalısınız. Ne kadar hızlı erken teşhis o kadar hızlı gelişim ve büyümedir.

İşitme kaybı yaşayan çocuklar için çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Tedavi süreci genellikle işitme cihazları, kulak ameliyatları veya işitme ve konuşma terapisi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. İşitme kaybı; dış kulak, orta kulak ve iç kulak kaynaklı olabileceği için dış ve orta kulak kaynaklıysa çeşitli ilaç tedavileri ve ameliyatlarla kayıp düzelebilirken, iç kulak kaynaklıysa bu durum pek mümkün olmamaktadır. Çocuğun işitme cihazı veya koklear implant (biyonik kulak) kullanması gerekir. İşitme cihazları, ortamdaki sesi toplayıp yükselterek kullanıcının kulağına sesi iletir. Doğru ve düzenli kullanıldığı takdirde işitme, konuşma ve zihinsel gelişim son derece olumlu yönde etkilenir. İşitme cihazının yetmediği yerde ve ileri-çok ileri derecedeki işitme kayıplarında koklear implant ameliyatı tercih edilmektedir. İşitme cihazı ve koklear implant süreçlerinden sonra rehabilitasyon eğitimlerine başlanmalıdır. Bu sayede çocuğun fark etme, ayırt etme ve yorumlama becerileri gelişecektir.

Sonuç olarak, bebeklerde ve çocuklarda işitme kaybı, doğru teşhis ve tedavi ile düzeltilmesi gereken bir durumdur. Ebeveynlerin işitme kaybı belirtilerini dikkatlice gözlemlemesi ve bir uzmana başvurması, çocuğun sağlıklı bir şekilde dil ve konuşma becerilerini geliştirmesi için önemlidir. İşitme kaybı olan bireylere uygulanan tedavi yöntemleri ile işitme kaybıyla mücadele edebilir ve normal bir yaşam sürdürebilirler.”