Çocuklara sanat, yaratıcılık ve lezzet dolu atölyeler sunuyor

Sömestir tatili etkinlikleri devam ediyor. Galataport İstanbul, çocuklar için tasarladığı etkinlik takvimiyle sömestir tatiline renk katıyor.

Sanat ve gastronomi temalı atölyelerin yer aldığı geniş aktivite programı; 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında farklı yaş aralığındaki çocukları yaratıcılıklarını keşfetmeye, ilham almaya ve yeni beceriler kazanmaya davet ediyor. Taş Kağıt Makas Atölyeleri; resim, seramik ve geri dönüşüm konseptli çalışmalarla 4-10 yaş aralığındaki çocukların hayal gücünü harekete geçiriyor. 5-12 yaş grubu, Kahve Dünyası Çikolata Atölyesi'nde çikolatanın hikayesinin anlatımı eşliğinde markanın en sevilen tatlarıyla tanışacak. Mezzaluna Pizza Atölyesi ise 6-12 yaş aralığındaki çocukları mutfağın eğlenceli dünyasında yaratıcı bir yolculuğa çıkaracak.

Şeflerinden esinlenen çocuklar, hayallerindeki pizzayı elleriyle hazırlamanın mutluluğunu yaşayacak. İstanbul Modern'in çocuklara kültürel ve sanatsal bir bakış açısı kazandırmak üzere hazırladığı kapsamlı etkinlik serisi de 19 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar 7-10 yaş aralığındaki çocuklara sanatın farklı ifade biçimlerini keşfetme, üretim ve yorumlama becerilerini geliştirme fırsatı sunacak.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin 'Bir An, Bir Hikaye' Resim Atölyesi; resmi tek bir an üzerinden görsel anlatı ve hikaye kurma, ifade aracı olarak ele alacak. 'Bir An, Bir Form' Heykel Atölyesi'nde çocuklar; heykeli "bir şeye benzetmek" için değil, elleriyle bir an ve duyguyu anlatmak için kullanacak.



DOĞAYLA EMPATİ KURMAYA ÇAĞIRACAK

5 yaş üzeri için tasarlanmış Masterpiece Atölyeleri'nin 31 Ocak ve 1 Şubat'ta hayata geçireceği bilim, sanat ve üretim temalı atölyeler, çocuklara eğlenceli bir atmosferde yeni beceriler edinme olanağı tanıyacak. Doğuş Otomotiv Plus'ın ailelerin de eşlik edebileceği Bardak Boyama Çocuk Atölyesi, 7 yaşın üzerindeki misafirlere bardaklarını boyayarak yaratıcılıklarını özgürce ifade edilebilecekleri bir üretim sürecini detaylandıracak.



Alper Tüydeş ile Gerçek Doğa Hikayeleri ise çocuklar ve ailelerini Türkiye'den gerçek doğa karşılaşmalarının anlatıldığı kısa hikayeler aracılığıyla doğayla empati kurmaya çağıracak.