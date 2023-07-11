Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti

Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine karakteriyle hafızalarımızda yer edinen oyuncu Melek Şahin, uzun süredir ekranda yer almıyor.

Şahin, Ayrılsak da Beraberiz'den sonra Çocuklar Duymasın'da izleyici karşısına çıkmıştı.

Şahin, Instagram hesabından sektöre isyan etti.



Oyuncu, "Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım... TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum. Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım. Mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum. Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…"