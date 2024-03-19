'Çocuk Kalbi', 3 Mayıs’ta vizyona giriyor

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından aynı adla uyarlanan film yakında sinema severlerle buluşuyor. İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi’nde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular da rol alıyor.

Senarist ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin yaptığı film, bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini zaman zaman eğlenceli zaman zaman duygusal bir dille anlatmaya çalışıyor. Günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz değerleri çocuk dünyası üzerinden işleyen filmde Cumhuriyetin 100. Yılı, öğretmenler günü, Filenin Sultanları gibi birçok güncel konu da yer alıyor.

Dreamers Production tarafından yapımı gerçekleştirilen Çocuk Kalbi, TME FİLM dağıtımcılığında, 3 Mayıs’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek. Sadece çocuk izleyicilerin değil, ebeveynlerin de onlarla birlikte izleyebileceği bir aile filmi olarak seyircilerle buluşacak.