Çırağan Palace Kempinski’den Sevgililer Günü’ne özel romantik ve ihtişamlı deneyimler   

Sevgililer Günü’ne özel uyarlanan iki ayrı konaklama paketi ile Çırağan Palace Kempinski İstanbul, yenilenen ihtişamlı otel odalarında veya tarihi saray kısmındaki süitlerde konaklama ayrıcalığını birbirinden romantik sürprizlerle taçlandırıyor. Dünyanın en romantik restoranları arasında gösterilen, Michelin Guide tavsiye listesinde yer alan, Gault&Millau ödüllü Tuğra Restoran’da gül yapraklarıyla süslenmiş görkemli bir masada romantik bir akşam yemeği, bu anlamlı günü unutulmaz hale getiriyor. Ertesi sabah ise çiftleri lezzetli ve keyifli bir kahvaltı bekliyor. Tercih edilecek konaklama deneyimine göre odalarda yer alacak kişiselleştirilmiş sürprizler, romantik ikramlıklar, Çırağan Palace Shop’un özel inci koleksiyonundan Çırağan Palace x Karaca çay fincanı, Çırağan Palace nakışlı kanvas çanta ve özel tasarımlı pijama takımı gibi romantik sürprizler, sevgililere saraydan bir anı olarak hediye ediliyor. “Boğaz’ın Işıltısında Sevgililer Günü” konaklama paketinde ise tüm bunlara ek olarak, Gault&Millau En İyi Brunch Mekânı ödüllü Akdeniz Restoran’da alınacak Çırağan Brunch’ı bu anlamlı günü daha da keyifli hale getirerek şahane bir pazar keyfi sunuyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 326 46 46 veya ist.resrev@kempinski.com

Romantik Gastronomi Deneyimleri

Ödüllü Tuğra Restoran’da Unutulmaz Bir Sevgililer Günü Yemeği

Çırağan Sarayı’nın büyüleyici atmosferi içinde dünyanın en güzel konumlarından birine sahip olan ve en romantik mekânlar arasında gösterilen Tuğra Restoran, Boğaz’ın muhteşem manzarasını, eşsiz lezzetler ve özel sürprizlerle bir araya getirerek Sevgililer Günü’nde romantizmi zirveye taşıyor. Bu özel menüdeki romantik lezzetlerden; trüf mantarlı Ayvalı Çörek Mantarı Yahnisi, Oestra havyarlı Siyah Çılbırlama, zencefil soslu Istakoz, keçi boynuzu pekmezinde kızarmış ayvalı Dana Pöç, boza buzlaması ve kızılcık sosuyla sunulan Türk kahveli çikolata gibi tatlar, Türk ve Osmanlı mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla harmanlayarak çiftlere eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

14 Şubat 2025 tarihinde Tuğra Restoran’da sunulacak Sevgililer Günü temalı Akşam Yemeği, kişi başı KDV dahil 8,500 TL.

Bellini, Sevgililer Günü’nde İtalyan Mutfağının Özgün Tatlarını Sunuyor

Sicilyalı şef Giovanni Vaccaro’nun danışmanlığında hazırlanan enfes İtalyan tatlarını, Saray’ın birinci katında misafirlerine sunan Bellini, aşk temalı kokteylleri ve ev yapımı lezzetleriyle Sevgililer Günü’ne özel bir dokunuş katıyor. Saray’ın içinde yer alan, muhteşem Boğaz manzarasına karşı romantik bir atmosferde çiftleri ağırlayacak olan Bellini’nin İtalyan mutfağından ilham alan zarif tatları; balkabağı püreli yeşil elmalı kinoa salatalı Deniz Tarağı, patlıcanlı ve keçi peynirli kalp şeklinde ‘Ravioli’, narenciye marineli rezeneli Izgara Kalkan, porçini mantarlı Baharat Kıtırlı Kuzu Pirzola ve çikolata kremalı Antep fıstıklı kayısılı tatlı gibi seçkin lezzetlerle Sevgililer Günü’nde romantik bir yorum kazanıyor.

14 Şubat 2025 tarihinde Bellini Restoran’da sunulacak Sevgililer Günü temalı Akşam Yemeği, kişi başı KDV dahil 7,500 TL.

Gazebo’da Aşk Dolu Lezzetlerle Romantik Bir Mola

Otelin yenilenen mekânı Gazebo, Sevgililer Günü’nde romantik Beş Çayı deneyimi ile aşk dolu sohbetlere lezzet katıyor. Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan Beş Çayı, çiftlere gün ortasında romantik bir mola verme fırsatı sunuyor. Boğaz’ın büyüleyici manzarasına karşı tadılacak bu özel deneyim, şık servis ve sunumlarla çiftlere ihtişamlı bir deneyim yaşatıyor. Romantik temalı çay saatinde; Buharda Pişmiş Rulo Levrek, Minik Yengeç Kek, Dana Tartar, Ricotto Peyniri ile Cannelloni Ispanak, Ege Otlu Tartalet gibi soğuk ve sıcak kanepeler; Kalp Şeklinde Mor Aşk Baklavası, Sevgililer Günü temalı Ahududulu Makaronlar, kaymak ve çilek reçelinin eşlik ettiği Kalp Şeklinde Scone’lar, özel temalı kurabiyeler, Ebegümeci Çaylı Cheesecake, Misket Limonlu Pay gibi zarif tatlarla aşkın lezzetini hissettiriyor.

10-17 Şubat 2025 tarihlerinde her gün saat 15.00-18.00 arası servis edilecek Sevgililer Günü temalı Çay Saati, kişi başı KDV dahil 2,100 TL.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Sevgililer Günü’nde aşk dolu anılar biriktirmek isteyenler için eşsiz bir adres. Romantizmin zarafetle buluştuğu bu özel günde, otelin farklı mekânları eşsiz menüleriyle çiftlere büyüleyici anlar sunuyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 326 46 20

Çırağan Palace Shop’tan Sevgililer Günü’ne Özel Tatlı Dokunuşlar

Aşkın en tatlı halini birbirinden özel lezzetlerle ve hediyeliklerle buluşturan otelin online alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyenler ve bu lezzet dünyasını saray dışına taşımak isteyenleri bekliyor.