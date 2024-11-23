Çimen Maceraları oyun tutkunlarıyla buluştu

Türkiye'nin en eğlenceli talk show programlarına imza atan Cem ve Fazlı'nın gösterileri dünyada ilk kez dijital oyun dünyasına ilham kaynağı oldu. Sosyal medyada Çimen Show'un ilgiyle izlenen bölümlerinden ortaya çıkarılan mobil oyun kendi kategorisinde indirme rekoru kırdı. Çimen Maceraları'nı dijital platforma bulmaca formatında uyarlamayı başaran Dropout Code, Fazlı ve Cem'in gösterilerindeki ince mizah anlayışını hikaye içinde tüm bölümlere aktarmayı hedefledi. Oyun içinde gösteri dünyasının ünlü isimleri Mesut Süre ve Anlatanadam bölümleri de oldukça ilgi çekiyor.

Çimen Maceraları'nda neler var?



Çimen Maceraları, oyuncuların kendi hikayelerini oluşturduğu interaktif bir bulmaca oyunudur. Cem İşçiler ve Fazlı Polat gibi tanınmış karakterler etrafında gelişen hikayelerle, oyuncuların düşünme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak bölümleri geçmeleri gerekiyor. Renkli grafikleri ve kolay kullanımlı mobil arayüzü ile geniş bir kitleye hitap eder. Ayrıca, Çimen Maceraları dünyanın ilk talk show oyunu olarak öne çıkar.

"Çimen Maceraları"nda oyuncunun amacı, her bölümde kendisine sunulan hikayeyi mevcut arka planlar ve karakterlerle tamamlamaktır. Arka planlar, karakterlere bir şey yaptırmanın tek yoludur. Örneğin, "Arkadaşlık" arka planına yerleştirdiğiniz Cem ve Fazlı, bir sonraki aşamada birbirlerini tuzaktan kurtarabilirler. Bu dinamik, oyuncuların yaratıcı çözümler bularak hikayeleri tamamlamasını sağlar.



Çimen Maceraları'nın Özellikleri



Birden fazla çözüme sahip 25+ bölüm.

Çimen Show’da çıkmış hikayeler.

5 birbirinden farklı sezon.

Tanınmış karakter kadrosu.



Geliştirici Hakkında



Dropout Code, 2021 yılından bu yana Unity motoru üzerinde yenilikçi oyunlar geliştiren, aynı zamanda partnerlerine hizmet ve danışmanlık sunan bir oyun şirketidir. Sektördeki tecrübesi ve güçlü iş birlikleriyle dikkat çeken Dropout Code, geniş bir yelpazede oyun geliştirme çözümleri sunarak çeşitli projelere imza atmıştır. 2024 yılında ilk kendi oyunu Çimen Maceraları ile oyun yayıncılığına adım atan şirket, teknik bilgi birikimini ve yaratıcı yeteneklerini bu projede bir araya getirmiştir.