Cilt kanserlerine farkındalık yaratmak için gölge oyunu projesi plajlarda

Artan cilt kanseri vakalarının önüne geçebilmek, vatandaşlarımızı cilt kanserleri hakkında bilinçlendirmek ve cilt kanserinden korunmaları için gerekli bilgileri paylaşabilmek üzere Türk Kanser Derneği, Minela Care ve URBAN Care ile el ele verip, Rent Go’nun da ulaşım desteği ile Cilt Kanserine Dur Demek İçin Gölge Oyunu Oynamaya Var Mısın? diyerek yola çıktı.

8-9 ve 11 Ağustos’ta Çeşme Ilıca Plajı’nda başlatılan Gölge Oyunu projesi;14 – 15 Ağustos Kuşadası Kadınlar Plajı ve 17-18 Ağustos Bodrum Gündoğan Plajı’nda çeşitli etkinliklerle devam edecek.

MİNELA CARE’DEN GÜNEŞ KREMİ VE URBAN CARE’DEN SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ DESTEĞİ

Etkinlik alanlarında cilt kanserleri hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapılırken, etkinliklere katılım sağlayan vatandaşlarımız güneşin zararlı etkilerinden korunmak üzere Minela Care güneş kremlerini ve URBAN Care saç bakım ürünlerini ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Türk Kanser Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında cilt kanserlerine karşı farkındalık oluşturmanın yanı sıra katılımcılar plaj voleybolu oynayıp, aileler çocuklarıyla birlikte resim-boyama atölyelerine katılarak eğlenceli vakit geçiriyor. Ayrıca hediye duvarında oyun oynayıp kazananlar da hediyeler kazanabiliyor.

GÖLGENİZİN BOYU SİZE YOL GÖSTERSİN

Cilt kanserlerinden korunmak için 10.00 – 16.00 saatleri arasında güneşe direkt maruz kalınmamasını belirten Dernek Başkanı Burak DURUMAN, “Güneş ışınlarının en zararlı olduğu zamanları gölgenizin boyu da size gösterecektir. Gölgenizin boyunun sizden daha kısa olduğu zaman, güneş ışınlarının en zararlı olduğu zamandır. Türk Kanser Derneği olarak vatandaşlarımızı sıkmadan ve korkutmadan cilt kanserlerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladık ve güneşin zararlı ışınlarına en çok maruz kalınan plajlara inerek eğlenceli aktiviteler ile ve ücretsiz olarak güneşten korunma ürünleri sunarak bu sene de Gölge Oyunu projemizi hayata geçirdik. Projemizde yanımızda olan kurumlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.