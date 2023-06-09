Cildinizi hassas bir bakımla temizleyin

Origins Checks & Balances™ Yağ Bazlı Yüz + Makyaj Temizleme Sütü, yenilikçi formülüyle hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için nazik bir temizlik deneyimi sunuyor. İki fazlı formülü, şişeyi çalkaladığınızda yüz + makyaj temizleme sütüne dönüşerek cildi arındırmaya ve uzun süre kalıcı makyajı dahil çıkarmaya yardımcı oluyor. Ürün, tek başına kullanılabileceği gibi çift aşamalı temizlik rutiniyle birlikte kullanılarak daha etkili bir temizlik deneyimi sağlıyor.

Yeni Origins Checks & Balances™ Yağ Bazlı Yüz + Makyaj Temizleme Sütü, hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için özenle geliştirilen yenilikçi bir formül sunuyor. Klinik olarak test edilen bu ürün, cildi tahriş etmeden etkili bir temizlik sağlarken makyaj kalıntılarını, kiri ve yağı nazikçe arındırıyor. Doğal nem dengesini koruyan ve taze bir his bırakan bu ürün, tüm cilt tipleri için uygun olduğu gibi cilt bakım rutinlerinin de vazgeçilmez bir parçası olacak.

ÖNEMLİ NOKTALAR:

Nazikçe temizler. Cildi kurutmaz. Ciltte biriken kiri, yağı ve makyajı temizler. Cildin doğal PH değeri ile uyumludur. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için formüle edilmiştir. Uçucu yağ içermez.

FORMÜLASYON:

%98 doğal kaynaklı çift fazlı formül, su bazlı bileşenlerle dengelenmiş yağ bazlı bileşenlerden oluşur.Doğal olarak elde edilen pirinç yağı, badem yağı ve skualen içerir.Bitki bazlı gliserin içerir.

Ciltte birikebilen kir ve makyajı çözerek cildi arındırmaya yardımcı olur. Cildi yumuşatır. Arınmış ve tazelenmiş bir cilt sağlar.

HANGİ CİLT TİPLERİNE UYGUNDUR:

Hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için uygundur. Dermatolojik & Oftalmolojik olarak test edilmiştir.

Bu formül hassas göz çevresi dahil tüm yüzdeki makyajı temizlemeye yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Yüzün tamamında güvenle kullanılabilmesi için bu temizleyicide esansiyel yağlar bulunmamaktadır.

NASIL KULLANILIR:

Kullanım: Gündüz & Gece

Adım: Çift fazlı formülü etkinleştirmek için şişeyi çalkalayın. Adım: Avuç içine ürünü dökün, iki elinizi kullanarak cilde uygulayın. Adım: Cildi kir, kalıntı ve makyajdan arındırmak için 30 saniye boyunda cilde masaj yapın. Adım: Su ile durulayın ve nazikçe kurulayın.

Checks and Balances™ Frothy Yüz Yıkama Jeli ile birlikte çift aşamalı temizlik rutininin ilk adımı olarak veya tek başına kullanılabilir.

Cilt derinlemesine temizlenir ve cilt bakımına hazır hale gelir.