Cildiniz Clinique ile sağlıkla ışıldasın!

Cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak, sağlıklı bir cilt görünümünü ve uzun vadeli cilt sağlığını desteklemek için SPF'nin rolü oldukça kritik. Güneşten gelen UV ışınları, ciltte erken yaşlanma belirtileri, güneş lekeleri, kızarıklık, tahriş ve hatta cilt kanseri riski dahil olmak üzere birçok problem yaratabiliyor. Bu nedenle, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için cildi günlük olarak SPF koruması içeren ürünlerle desteklemek son derece önemli.

Clinique, SPF koruması içeren geniş bir ürün yelpazesiyle kullanıcılarına güneşin olumsuz etkilerine karşı koruyucu bir bakım sunuyor. Bu ürünler, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı etkili bir şekilde koruma sağlarken aynı zamanda cildi nemlendirip besliyor. Her bir ürün, geniş spektrumlu SPF koruması sunarak UVA ve UVB ışınlarını etkili bir şekilde engelliyor. Clinique'in güneş koruma ürünleri, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda size keyifli bir cilt bakım deneyimi sunuyor. Hafif formülleriyle cilt tarafından kolayca emiliyor ve yağlı bir his bırakmadan cilde mükemmel bir uyum sağlıyor.

YENİ Moisture SurgeTM SPF 25 Nemlendirici:

Yeni Moisture Surge SPF 25, cildin ışıltısını korumak için cildi derinlemesine nemlendiriyor ve koruyor. Yoğun bir şekilde etki eden formülü, nemi cilde hapsetmeye yardımcı oluyor. Hava kirliliği ve mavi ışık gibi çevresel etkenlerin yanı sıra UVA/UVB güneş ışınlarına karşı da etkin koruma sağlıyor. Ciltte beyaz kalıntı veya yapışkan bir his bırakmıyor. İçeriğinde bulunan Aloe Bioferment + HA Kompleksi cildi gün boyunca nemlendirirken, Provitamin D içeriği ise serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Yağ içermeyen formülü ve makyaj öncesi ciltte pürüzsüz bir baz oluşturan dokusu ile günlük kullanım için idealdir. Yeni Moisture Surge SPF 25, cildinize ışıltı ve koruma sağlayarak mükemmel bir nemlendirme deneyimi sunuyor.

Mineral Filtreli SPF 50 Güneş Kremi:

Clinique, cildi zararlı UVA/UVB ışınlarından koruyan Mineral Filtreli SPF 50 Güneş Kremi ile etkili bir çözüm sunuyor. Bu özel formül, cildi fiziksel bir bariyer oluşturarak koruyor ve kolayca emiliyor. Hassas ciltler için uygun olan güneş kremi, yüksek koruma faktörü ve nemlendirici etkisiyle cildi güne hazırlıyor, canlandırıyor ve yaşlanma belirtilerine neden olan güneş ışınlarından koruyor. Mineral filtresiyle güvenli, uzun süreli koruma sağlıyor ve irritasyona sebep olmuyor. İnce, hafif ve yağsız yapısı sayesinde ciltte kolayca dağılıyor. Clinique Mineral Filtreli SPF 50 Güneş Kremi, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda ince, hafif ve yağsız yapısıyla ciltte hafiflik ve konfor sağlıyor.

Superdefense City Block Günlük Enerji + Yüz Koruyucu SPF 50:

Clinique, güneş koruma faktörü ile cildi koruyan ve canlandıran Superdefense City Block Günlük Enerji + Yüz Koruyucu SPF 50 ürünüyle yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Bu formül aynı zamanda cilde daha aydınlık bir görünüm kazandırıyor. Cildin renk tonunu eşitleyen hafif yapısıyla hızla emiliyor ve makyaj bazı olarak da kullanılabiliyor. İçeriğindeki hyalüronik asit ve buğday proteini sayesinde cildi nemlendirirken yağsız bir formüle sahip olması dikkat çekiyor. Komedojenik değildir, yani gözenekleri tıkamaz. Clinique Superdefense City Block Günlük Enerji + Yüz Koruyucu SPF 50, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve tazeler.

Geniş Spectrumlu SPF 30 Yağsız Yüz Güneş Kremi:

Clinique'in geniş spektrumlu SPF 30 Yağsız Yüz Güneş Kremi, yatıştırıcı ve nemlendirici formülüyle yüksek seviyede güneş koruması sağlıyor. Bu özel formül, yüzü UVA/UVB ışınlarının erken yaşlanma belirtilerine karşı korumada yardımcı oluyor. IPF Teknolojisi, RNA ve antioksidanlar içeren içeriği ile cildin hasara karşı kendini korumasına destek olur. Ayrıca, nemlendirici içerikler ile cildi nemlendirir. Güneşe maruz kalmış cildi yatıştırır ve rahatlatırken hafif formülü ile iritasyonu önler. Clinique'in SPF 30 Yağsız Yüz Güneş Kremi, cildinizi korurken aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve rahatlatır.