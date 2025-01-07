Cihat Tamer: Kendimi bildim bileli evliyim

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de usta oyuncu Cihat Tamer'i konuk etti. Cihat Tamer'in esprili ve duygusal cümleleri haftanın ilk gününde Bambaşka Sohbetler'in unutulmaz programlarından biri olmasına neden oldu. Cihat Tamer, eşi Nurcan Hanım'la mutlu evliliğini şöyle anlattı:



ŞİMDİ KARIMI DAHA ÇOK SEVİYORUM

"59 yıllık tek evliyim ben. Evli olarak doğmuş gibiyim. Kendimi bildim bileli evliyim. 59 yıl... Şimdi karımı daha çok seviyorum, bilinçli olarak evlendik zaten, askerliğimi Gelibolu'da yaptım, orada aşık oldum. Yaş aldıkça, yaşlandıkça bir takım şeyler eksiliyor belki, ama bir takım şeyler de çoğalıyor. Sevgiler, hisler çoğalıyor. O yüzden daha çok seviyorum şimdi karımı..."



DAHA DA YOZLAŞACAĞIZ

Usta oyuncu toplumsal durumumuz için de yorum yaptı.

Tamer: "Yaşadığım en renkli dönem siyah beyaz dönemdi. Fotoğrafların ve televizyonun siyah beyaz olduğu dönem... Toplumumuz küçük şeylerden mutlu olan bir toplumdu, şimdi herkes mutsuz. Telefon bizi mahvetti, gençlere bakıyorum, cafede masaya oturuyorlar, sohbet yok, telefonlarını çıkarıp kafalarına telefona gömüyorlar. Daha da yozlaşacağız gibi geliyor..." dedi.