Çiğdem Batur'un AVM tarzı

Çiğdem Batur, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre mağazayı gezip alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan Cantinery’e geçti.

Burada yakın arkadaşlarıyla yemek yiyip, eğlenceli vakit geçiren başarılı oyuncu, uzun süre kaldığı mekân çıkışı muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce gülümseyip aracına doğru yöneldi. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Çiğdem Batur’un güzelliği gözlerden kaçmazken, siyahlar içerisindeki şık AVM tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.