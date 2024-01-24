Chuck 70 De Luxe Squared Converse serisine katılan en yeni model  

Geleceği kurarken geçmişi nasıl onurlandırırsın?

Chuck Taylor All Star, 100 yılı aşkın süredir sporcular, müzisyenler, sanatçılar ve hayalperestler tarafından kendini ifade etmenin ve erişilebilirliğin klasik bir sembolü olarak benimseniyor. Model, dünya çapında kanvas üst kısmı, All Star logosu, kauçuk burun kısmı ve tabanı ile tanınıyor.

Son 5 senedir Converse risk almaktan korkmayanlara kendilerini ifade etmeleri için yeni olanaklar sağlıyor. Şimdi, Converse ikonik ayakkabısını yeni bir bakış açısıyla yorumluyor.

Chuck 70 De Luxe Squared, ikonik yuvarlak kauçuk burun kısmını yeni bir ifade oluşturarak köşeli kare oranlara sahip bir burna dönüştürüyor. İncelikli dikiş ayrıntıları ve yeniden şekillendirilmiş sekizgen yaması, Chuck Taylor'ın DNA'sına dikkat çekici bir dokunuş katıyor.

Converse, bu yepyeni Chuck 70 De Luxe Squared silüetin tanıtımı şerefine ikonik kristal üreticisi Swarovski ile özel bir iş birliğine de imza atıyor.

Yenilikçi ve yaratıcı markalarla farklı iş birlikleri gerçekleştiren Swarovski, 125 yılı aşkın süredir büyüleyici tasarımlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Tıpkı Converse gibi Swarovski de moda ve eğlence dünyasında, uzun bir geçmiş ve mirasa sahip, sevilen ve şehir kültürünün en ikonik anlarında yer alıyor.

İki markanın ortak noktası inovasyon ve yaratıcılığa Swarovski’nin sunduğu geniş ifade özgürlüğü eklenince, Converse'ın bu en yeni tasarımını tanıtmak için Swarovski’den daha iyi bir partner düşünülemezdi!

Her bir çiftte bin üç yüzden fazla Swarovski kristali bulunan De Luxe Squared, siluetin üst kısmının dikkat çekici bir şekilde parlamasını sağlayan çeşitli boyutlardaki kristalleri bir araya getiriyor.

Sınırlı sayıda üretilen Swaroski kristalli Converse De Luxe Squared, 5 Şubat 2024'te Converse İstinye Park mağazasında ve converse.com.tr adresinde satışa sunulacak.

Chuck 70 De Luxe Squared silüetinin klasik renkleri ise çok yakında converse.com.tr’de ve mağazalarda yerini alacak.