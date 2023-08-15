Chloe Loughnan kendisini kötüleyen Serdar Ortaç'a bakın nasıl cevap verdi?
Chloe Loughnan kendisini kötüleyen Serdar Ortaç'a bakın nasıl cevap verdi? İşte detaylar...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Chloe Loughnan, sevgilisi Fergus Hennessy ile beraber Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı.
12 senedir Türkiye’de yaşadığını ifade eden Loughnan, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine; "Çok istiyorum. 12 yıl oldu burada yaşayalı kendimi buralı gibi hissediyorum artık" yanıtını verdi.
Eski eşi Serdar Ortaç’ın kendisi hakkında yaptığı, “Tüm ipleri eline verdim. Ağzıma s.çtı. Ne oldu iki tane göğsü var diye” açıklamaları hatırlatılan Chloe Loughnan, “Ben yorum yapmak istemiyorum. Her halde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil bütün kadınlar için sert sözler söylemiş” dedi.
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