Charlotte Tilbury Beauty şimdi Sephora Türkiye’de

Charlotte Tilbury Beauty, Türkiye’de ilk önce 28 Ağustos 2024 tarihinde Sephora App ve sephora.com.tr’de, 29 Ağustos 2024’te ise seçili Sephora mağazalarında satışa sunuluyor.

Sephora, İngiliz girişimci ve Yildizlarin Makyaj Sanatçısı Charlotte Tilbury MBE tarafından kurulan ödüllü, lüks; makyaj, parfüm ve cilt bakım markası Charlotte Tilbury’i güzellik tutkunlarıyla Türkiye’de ilk kez Sephora’da buluşturmaya hazırlanıyor.

Markanın Türkiye'ye gelişi, Charlotte Tilbury Beauty'nin felsefesinin heyecan verici bir kutlamasına işaret ediyor; güzelliğin özgüven veren ve dönüştürücü etkisini güçlendirmek!

Charlotte, 30 yılı aşkın süredir gerçek bir vizyoner ve yenilikçi olarak öne çıkıyor. Sanat uzmanlığını, yaştan bağımsız olarak herkesin kullanabileceği ve alışveriş yapabileceği dönüştürücü güzellik sırlarını aktarmasıyla küresel güzellik dünyasında bir devrim yaratıyor.

Charlotte, herkesin kendinin en güzel halinde hissetmesi gerektiğini ve bunu hak ettiğine inanıyor. Bugün Charlotte, dünyanın en ünlü güzellik girişimcilerinden ve makyaj sanatçılarından biri olup, dünyada sevilen ve ödüller kazanan makyaj, parfüm ve cilt bakım markası olarak sınır tanımamaya devam ediyor.

Sephora Türkiye müşterileri, ikonik Pillow Talk, Airbrush Flawless ve Magic Skin koleksiyonları da dahil olmak üzere Charlotte'un cilt bakımı ve makyaj alanında en çok satan ürünlerini artık deneyimleyebilecek. Ayrıca seçili mağazalardan randevu alarak Tilbury makya­­­j uzmanlarından ücretsiz makyaj servisi alabilecekler.

“Misyonum her zaman ve her yerde, herkesin kendisini öz güvenli hissetmesi ve güzel görünmesi için güç vermek oldu! Şimdi Türkiye’deki herkesin en çok satan güzellik ikonlarımı ve ödüllü cilt bakim ürünlerimi ilk önce Sephora'da keşfedeceği için büyük heyecan duyuyorum!

Güzellik sirlarımı sizinle paylaşmak, en son yenilikleri sunmak için sabırsızlanıyorum! 15 dakikalık güzellik ipuçlarıyla kişiye özel cilt bakım servislerine ve yetenekli makyaj sanatçılarından oluşan ekibin büyüleyici dokunuşlarına...Muhteşem mağaza deneyimlerine hazır olun! En güzel halinizi keşfetmek için yeni güzellik destinasyonuna adım atın.” - Charlotte Tilbury MBE, İngiliz Güzellik Girişimcisi ve Makyaj Sanatçısı, Charlotte Tilbury Beauty Yönetim Kurulu Başkanı, Kreatif Direktör & Marka Kurucusu