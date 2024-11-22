Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu

Zeynep Bastık, ’99 Nights Tour’ kapsamında Volkswagen Arena’da konser veren dünyaca ünlü sanatçı Charlotte Cardin’in sahne sürprizi oldu. “Meaningless”, “Confetti”, “Passive Aggressive” gibi sevilen şarkılarıyla kalplere taht kuran Cardin, Zeynep Bastık ile ‘Ara’ şarkısında düet yaptı.

İkinci albümü “99 Nights" şerefine dünyayı dolaşmaya devam eden başarılı müzisyen Charlotte Cardin önceki akşam Volkswagen Arena’da verdiği konserde Zeynep Bastık’ı ağırladı.



Montréal doğumlu ve Paris'te yaşayan Cardin'in müzikal evriminin doruk noktasını ve sanatsal yolculuğunda yeni bir bölümün başlangıcı olarak yorumladığı konserde ünlü sanatçının hayranları, karşılarında Zeynep Bastık’ı görünce alkışlarla ona ‘hoş geldin’ dedi. Zeynep Bastık’ı sahneye davet etmeden önce ünlü şarkıcının ‘Ara’ parçasını önce piyanoda çalmaya başlayan Cardin ardından Zeynep Bastık’ı anons etti.



Türkçe ve Fransızca olarak şarkıda düet yapan ikilinin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Dinleyicileriyle aralarında kurdukları samimi dilde buluşan ikili bir araya gelmelerinin de sosyal medyadaki mesajlaşmalarının ardından olduğunu söyledi. Cardin, “İstanbul’daki konserim öncesinde hayranlarıma en sevdikleri Türk sanatçının kim olduğunu sordum ve hepsi Zeynep’in adını söyledi. Ardından biz mesajlaştık. Müziği ve kendisi harika birisi onunla buluştuğum için çok mutluyum” dedi.