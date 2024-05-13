Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın Seçil Erzan itirafı şok etti!

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti.

Bu tahliye tartışmalara sebep olurken, yapımcılığını Your Medya’nın yaptığı "BAK BURASI ÇOK ÖNEMLİ" YouTube kanalında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Programda gözyaşlarına boğulan genç kadın, ailesinden özür diledi. "Keşke ünlü bir mahkum değil de başarılı bir avukat olarak karşınızda olsaydım" dedi. Cezaevi koşullarını anlatan Candan, “Küçük bir odada kardeşim Bahar ile sadece Seçil Erzan’ın o mutsuz ve sürekli ölüm korkusu yaşayan yüzünü görmek insana zul veriyor.

Kadın her an ölecek gibi bir endişe ile yaşıyor. Biz kardeşimle moda, saç, yoga konuşurken o şaşkın şaşkın bizi izliyordu. Biz değil ama bence o bizimle kalmaktan çok mutsuzdu. Bize katlanmamak için A4 dosyalarına boğuluyordu,” ifadelerini kullandı. Sağlık açısından kendisinden daha zor durumda olan insanlara rağmen, yeme bozukluğu olan anoreksiya nedeniyle tahliye edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olan Candan, bu duruma da yanıt verdi: “Her yemek yemeyeni tahliye etseler cezaevinde mahkûm kalmaz. Ben tahliye edilmek için değil, gerçekten içim almadığı için yiyemiyordum. Cezaevinde açlık grevi yapan onca insan var ama ben aynı zamanda masumdum. Benden yana mağdur olan tek bir kişi bile yok...” Candan, cezaevi günleri, aile hayatı, şimdiki yaşantısı, çocukluk günleri ve daha pek çok konuda konuştu.