Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ın albümünde yer alan meslektaşlarına veryansın etti

Serdar Ortaç'ın 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 20 şarkısını meslektaşları 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol. II' albüm adı altında yeniden yorumladı. Biri düet olmak üzere 20 şarkıdan oluşan albümde, 21 farklı şarkıcı Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.



Albümde; Alaturca Club, Aleyna Tilki, Aycan Çelik, Berkay Altunyay, Buray, Çağla, Didomido, Ece Mumay, Edis ve Gülşen, Göksel, Irmak Arıcı, İrem Derici, Kafadar, Nahide Babashlı, Melis Fis, Reynmen, Sancak, Semicenk, Tan Taşçı ve Tarık İster gibi isimler yer aldı.



Ceylan Ertem, meslektaşlarının 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol. II'de yer almasına tepki gösterdi. Ertem, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Serdar Ortaç, 10'uncu yıl marşı okuyup çatal - bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya, yurdu terk etmiş ve Paris'te ölmüştür. Her şeyi bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim. Sen affetsen, ben affetmem.