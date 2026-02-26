Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Ünlü oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. 10 yıllık evliliklerini taçlandıran çiftin kızları, bu sabah saat 09.02’de Maslak’ta bulunan özel bir hastanede dünyaya geldi. 2 kilo 850 gram ağırlığında doğan minik bebeğe 'Karya' adı verildi.

Çiftin Karya ismini seçme nedeni ise, memleketleri Muğla bölgesinde yaşamış olan kadim bir uygarlığın adını taşıması. Bu anlamlı tercih, aile için ayrı bir manevi değer taşıyor.

Anne olmanın heyecanını yaşayan Begüm Öner "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı...Hoşgeldin kızımız 'Karya'...Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen" diyerek duygularını dile getirdi.

