Ceyhun Damla’dan “Rüya” gibi yorum

Dokunaklı sesiyle yorumladığı her eserde bambaşka bir duyguyla kalplere ulaşmayı başaran Ceyhun Damla yine çok iddialı geliyor.

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Rüya” Sertap Erener’in muhteşem yorumuyla 1994 yılında duyulduğu ilk andan itibaren büyük yankı uyandırmıştı. Hissettirdiği duygularla müzikseverlerin unutulmazlar listesine girmeyi başaran şarkı bu kez Ceyhun Damla’nın hisli yorumuyla karşımıza çıkıyor. Sezgin Gezgin’in düzenlemesini yaptığı şarkının ruhuna yaraşır klip çalışmasını ise Sedat Sakarya üstleniyor.

Ceyhun Damla “Rüya” ile derdine derman arayanlara umut etmenin ve sabrın gücünü eşsiz yorumuyla bir kez daha hatırlatacak.