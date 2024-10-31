Ceyhun Damla’dan “Kafam Güzel”e arabesk yorum

Rüya, El Gibi, Elmalı, Ağlar mıyım Ağlamam gibi birbiri ardına yayınladığı eserleriyle müzikal çalışmalarına hız kazandıran farklı tarzları kendi yorumuyla bir potada buluşturarak özgün müzik stilini dinleyenlerine ulaştıran Ceyhun Damla “Kafam Güzel” ile yine çok iddialı. Sözü ve bestesi Burçin Birben’e ait olan şarkının keyifli tınıları Sedat Sakarya’nın düzenlemesi ile bu kez hüzün ve umudu bir arada sunacak.

Ceyhun Damla diskografisinin yeni gözdesi “Kafam Güzel”in yepyeni versiyonuna yakışır nitelikteki klibin yönetmen koltuğunda Sedat Sakarya oturuyor. “Kafam Güzel” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 1 Kasım'da tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!