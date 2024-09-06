Ceyda Düvenci ile okula dönüş

Adel/Faber-Castell CMO’su Murat Büyükkucak ev sahipliğinde ve ünlü oyuncu Ceyda Düvenci moderatörlüğünde gerçekleşen lansmanda Faber-Castell’in yepyeni okula dönüş kampanyası “Faber’in Var Mı?” duyuruldu. Etkinlikte, kırtasiye ürünlerinin çocuk sağlığına etkisi, ürün gamı ve güvenliği gibi birçok konuya değinilirken, Taş Kağıt Makas Atölyesi tarafından çocuklara özel aktiviteler düzenlendi.

Kalem ve yazım gereçleri alanında 263 yıllık geçmişe sahip olan Faber-Castell, okula dönüş lansmanını gerçekleştirdi. 3 Eylül Salı günü Feriye’de yoğun bir katılımcı sayısıyla gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, ev sahipliğini ise Adel/Faber-Castell CMO’su Murat Büyükkucak üstlendi. Ürün güvenliği başta olmak üzere, kırtasiye ürünlerinin çocuk sağlığına etkisi ve yaratıcılık gibi birçok konudan bahsedilen lansmanda “Faber’in Var Mı?” kampanyasının reklam filmleri izletildi. Çocuklara özel olarak Taş Kağıt Makas atölyesinin düzenlediği “Okul Çantam İçin Çanta Aksesuarı Tasarlıyorum Atölyesi” ile çocuklar yaratıcılıklarını konuştururken keyifli vakit geçirdiler.

Okula dönüş lansmanının moderatörlüğünü yapan yetenekli oyuncu Ceyda Düvenci, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Her yıl okula dönüş dönemi bizim için çok heyecan verici oluyor. Hem Melisa hem de Ali kırtasiye ürünlerini özellikle de rengarenk kalemleri ve pastel boyaları çok seviyor. Hal böyle olunca kırtasiyelerde birlikte bolca vakit geçiriyor ve ürünleri incelemeyi çok seviyoruz. Bugünkü Faber-Castell okula dönüş lansmanımızda ürün güvenliği, ürün kalitesi ve ürün çeşitliliği gibi ana konulardan bahsettik. Tabii, konu çocuklarla ilgili olunca sağlık ve güvenlik en önemli nüansların başında geliyor. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak adına ürün güvenliği ve kalite testlerinden geçen ürünleri tercih etmeyi çok önemli buluyorum. Faber-Castell de bu alanda ince eleyip sık dokuyarak başarılı bir süreç yönetmesi sebebiyle güvenilir bir marka bizim için. Bu etkinlik vesilesiyle de herkes için çok güzel bir okul dönemi diliyorum.”