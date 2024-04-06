Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 13. Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtımını yaptı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, müzisyen Ayhan Sicimoğlu, basın mensupları ve çok sayıda da davetli eşlik etti.

Toplantıda konuşan Başkan Denizli, konuşmasında Ege'nin zengin bitki örtüsüyle ve şifalı otlarıyla ünlü olduğunu, bu festivalin sadece Ege Bölgesi için değil, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere de büyük bir değer sunduğunu vurguladı. Festivalin, Ege'nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

“EGE BÖLGESİ'NİN ZENGİN KÜLTÜR MİRASINI YANSITACAK”

Öz’e Dönüş konseptiyle düzenlenecek 13’üncü Alaçatı Ot Festivali'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Denizli, bu konseptin festivali daha derin ve anlamlı kıldığını söyledi. Festivalin, Ege'nin bitkisel çeşitliliğini ve yöresel lezzetlerini öne çıkararak, bölgenin zengin kültür mirasını yansıtacağını belirten Denizli, festival süresince çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenlenerek, ziyaretçilere Ege'nin doğal kaynaklarını daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunacağını dile getirdi.

Denizli, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan festivalin daha önceki yıllardan daha canlı ve özünü koruyan bir atmosfere sahip olacağını ifade ederek, festivalin her aşamasında, Ege'nin geleneksel yaşam tarzını ve yöresel kültürünü yansıtarak, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar da Ege yöresine özgü ot ve bitkilerden oluşan bir tadım etkinliğine katılarak, bölgenin eşsiz lezzetlerini deneme fırsatı buldu.