Ceren Moray'ın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ceren Moray, Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takıldı. Doğal haliyle görüntülenen oyuncu, "Evden fırlamış gibi gördünüz. Biraz yürüyüş yaptım. Oğlanı da aşıya götürdüm. 15 senelik kedimi kaybettim. Evde bir hayvan olmayınca evin neşesi kaçıyor. Şimdi Çetin'i sahiplendik. Kendisi çetin ceviz olduğu için bu ismi koydum" dedi.

"İNSANIN ZATEN TEK BİR MESLEĞİ OLMAMALI"

Sevgilisi olduğu iddia edilen Doğu Orcan ile yeni bir işe atıldığını söyleyen Moray, "Biliyorsunuz yemek yapıyorum. Doğu ile birlikte bir restoranımız var. Menüsünü kendimizin yazdığı ve yemeklerin kendimizin yaptığı eğlenceli... Ben zaten az eğitim almıştım. Yemek yapmakla ilgili tutkum var. İnsanın zaten tek bir mesleği olmamalı" diye konuştu.

"1.5 GÜN AĞLADIM"

Merve Dizdar'in Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasına oyuncu, "Yaklaşık 1.5 gün ağladım. Onurlandım ve gururlandım. Hem ödül için hem konuşması için kadınlar olarak teşekkür ederim. Kendisini ayarlayıp teşekkür ettim. Çoktan hak etmişti ödülü" şeklinde konuştu.

"BİZ DE BİLMİYORUZ"

Moray, "Fenomen diziniz dijital platformda yayınlanacaktı" sözlerine, "Biz de bilmiyoruz. Devam edecek dediler ama fikrimiz yok. Devamıyla ilgili hiçbir şey belli olmaz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN ZAMANI VAR"

Oyuncu, "Demet Evgar anne oldu. Sizin düşünceniz var mı?" sorusuna, "Bakalım. Her şeyin zamanı var. En iyi çocuk başkalarının çocuğu" cevabını verdi.